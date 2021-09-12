Анчелотти высказался о срыве трансфера Мбаппе в "Реал"

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мнением о срыве трансфера французского нападающего "Пари Сен-Жермен" Килана Мбаппе.

"Разочарования нет, но понятно, что он великий футболист, и мы желаем ему удачи. У нас очень сильная команда", – сказал Анчелотти.

Напомним, что в конце летнего трансферного окна "Реал" сделал три предложения по Мбаппе в размере 160, 180 и 200 миллионов евро соответственно, однако ПСЖ даже не ответил. Контракт Мбаппе с парижанами истекает летом 2022 года, и по сообщениям множества источников, "Реал" подпишет с ним предварительный контракт в январе.

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