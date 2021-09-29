Анчелотти высказался о судействе в матче с "Шерифом"

Фото: инстаграм Анчелотти

Наставник "Реала" Карло Анчелотти остался недоволен работой резервного арбитра на игре с "Шерифом" (1:2).

Напомним, что в ходе матча итальянский специалист получил желтую карточку.

"Резервный арбитр не проявлял ко мне достаточно уважения. Впервые за 130 игр в Лиге Чемпионов меня наказали за то, что я не делал. Судья сказал мне, что я вышел на поле, однако это было в момент проверки VAR. Это неуважение. Я сказал об этом арбитру и делегату матча", - приводит слова Анчелотти сайт "Реала".

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