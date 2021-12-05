Анчелотти высказался о травме Бензема

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Анчелотти высказался о травме БенземаФото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал повреждение форварда Карима Бензема, который в начале матча с "Реал Сосьедадом" (2:0) был заменен из-за повреждения подколенного сухожилия левого колена.

"Карим Бензема чувствовал некоторый дискомфорт, мы не хотели рисковать. Я думаю, что он не сыграет против "Интера". Надеюсь, сможет с "Атлетико", - сказал итальянский специалист.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Бензема принял участие в 15 матчах, в которых забил 12 голов и отдал 7 результативных передач.

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