Анчелотти высказался о тяжелом календаре

Фото: инстаграм Анчелотти/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался о футбольном календаре.

"Сейчас транслируют много футбола, и как болельщику мне это нравится. Но как участник событий, как тренер я считаю, что это не лучший вариант для подготовки команд топ-уровня. Качество игры во многих матчах упало.

Я считаю, что сейчас игр в календаре слишком много, это нужно исправить. ФИФА и УЕФА должны заняться этим, потому что если игроки слишком устанут, матча не будет", – высказался Анчелотти.

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