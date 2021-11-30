Анчелотти высказался о Винисиусе

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Анчелотти высказался о ВинисиусеФото: инстаграм Винисиуса/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мнением о бразильском вингере команды Винисиусе Жуниоре в преддверии отложенного матча 9-го тура Ла Лиги против "Атлетика".

"Винисиус очень скромный, что является одним из его многочисленных достоинств. Он знает, что играет вместе с легендарными игроками и он знает, что ему нужно учиться у своих товарищей по команде", - сказал итальянский специалист.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Винисиус сыграл 14 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.

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