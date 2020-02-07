Анчелотти высказался о возможном переходе Месси в клуб АПЛ
Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти прокомментировал новость о возможном переходе капитана "Барселоны" Лионеля Месси в клуб АПЛ. Об этом сообщает BBC.
"Для АПЛ это было бы здорово, но не думаю, что это возможно.
Месси - легенда "Барселоны", я уверен карьеру он закончит именно там", - сказал Анчелотти.
Контракт аргентинца с "сине-гранатовыми" истекает в 2021 году, однако ,по некоторым данным, у него есть право покинуть "Камп Ноу" бесплатно по окончании любого из сезонов.
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|Команда
|М
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|1
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|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|24
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|3
|Лестер Сити
|25
|49
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|Челси
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|Шеффилд Юнайтед
|25
|36
|6
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|7
|Вулверхэмптон
|25
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|Тоттенхэм
|24
|34
|9
|Эвертон
|25
|33
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|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
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|Саутгемптон
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|14
|Кристал Пэлас
|25
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|26
|16
|Борнмут
|25
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
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|Уотфорд
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