Анчелотти высказался о возможном переходе Месси в клуб АПЛ

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Анчелотти высказался о возможном переходе Месси в клуб АПЛ

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти прокомментировал новость о возможном переходе капитана "Барселоны" Лионеля Месси в клуб АПЛ. Об этом сообщает BBC.

"Для АПЛ это было бы здорово, но не думаю, что это возможно.

Месси - легенда "Барселоны", я уверен карьеру он закончит именно там", - сказал Анчелотти.

Контракт аргентинца с "сине-гранатовыми" истекает в 2021 году, однако ,по некоторым данным, у него есть право покинуть "Камп Ноу" бесплатно по окончании любого из сезонов.

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