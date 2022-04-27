Анчелотти высказался о возможном переходе Рюдигера в "Реал"

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Анчелотти высказался о возможном переходе Рюдигера в "Реал"

Фото: твиттер Антонио Рюдигера/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал информацию о том, что королевский клуб может подписать немецкого защитника лондонского "Челси" Антонио Рюдигера.

"Рюдигер? А кто это? (смеется). Сейчас Антонио является игроком "Челси". Поэтому я не могу сказать больше ничего насчет него", - приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Напомним, что контракт 29-летнего Рюдигера с "Челси" истекает ближайшим летом. Таким образом, он может перейти в другой клуб на правах свободного агента.

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