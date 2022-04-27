Анчелотти высказался о возможном переходе Рюдигера в "Реал"
Фото: твиттер Антонио Рюдигера/Автор неизвестен
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал информацию о том, что королевский клуб может подписать немецкого защитника лондонского "Челси" Антонио Рюдигера.
"Рюдигер? А кто это? (смеется). Сейчас Антонио является игроком "Челси". Поэтому я не могу сказать больше ничего насчет него", - приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
Напомним, что контракт 29-летнего Рюдигера с "Челси" истекает ближайшим летом. Таким образом, он может перейти в другой клуб на правах свободного агента.
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|27
|40
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
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|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
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|Бернли
|27
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|Эвертон
|27
|36
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|27
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|Кристал Пэлас
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|Уотфорд
|27
|24
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|Норвич Сити
|27
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