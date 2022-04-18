Анчелотти высказался о возможном уходе Асенсио из "Реала"

Фото: твиттер Марко Асенсио/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мнением о будущем в команде полузащитника Марко Асенсио, которым интересуется "Милан".

"Не знаю, что ждет Марко в будущем. Могу лишь сказать, что сейчас он ведет переговоры с "Реалом" о новом контракте. Асенсио всегда помогает команде", - приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

В нынешнем сезоне 26-летний Асенсио провел за "Реал" 36 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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