Анчелотти высказался о возможных трансферах "Реала" зимой

Фото: инстаграм Анчелотти/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал о планах королевского клуба на январское трансферное окно.

"Я не очень люблю осуществлять трансферы в январе.

Если у нас в команде есть игроки, которые недовольны своим положением, то мы можем обсудить вариант с их уходом. Однако мы не собираемся никого подписывать.

У нас достаточно игроков, чтобы бороться до конца сезона", — приводит слова Анчелотти Goal.

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