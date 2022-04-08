Анчелотти высказался о завершении карьеры Бэйла в "Реале"

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Анчелотти высказался о завершении карьеры Бэйла в "Реале"

Фото: твиттер Бэйла\Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался о скором окончании карьеры валлийского нападающего Гарета Бэйла в королевском клубе.

"Гарет в порядке, как мы видели в сборной Уэльса. И он хочет показать это здесь, со своим клубом.

Было бы справедливо, если бы он красиво попрощался с "Сантьяго Бернабеу". Он вошел в историю этого клуба с его голами, матчами и трофеями", – сказал итальянский специалист.

Напомним, что контракт форварда с "Мадридом" рассчитан до конца нынешнего сезона, поэтому он покинет "Реал" уже летом.

В текущем сезоне Бэйл сыграл в 4 матчах Ла Лиги, в которых забил 1 гол.

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