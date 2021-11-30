Анчелотти высказался о "Золотом мяче"

Теги реал мадридкарло анчелоттизолотой мяч

Анчелотти высказался о "Золотом мяче"Фото: инстаграм Анчелотти/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал о своих предпочтениях в голосовании за "Золотой мяч" перед отложенной игрой 9-го тура Ла Лиги против "Атлетика".

"Сначала я бы проголосовал за Бензема, второй – Винисиус, а третий – Модрич.

Это личное мнение, но я не могу сказать иначе. Я бы проголосовал за Карима", – сказал итальянский специалист.

Напомним, что "Золотой мяч" выиграл Лионель Месси.

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