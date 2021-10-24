Анчелотти высказался об "Эль Класико" без Роналду, Месси и Рамоса
Фото: инстаграм Анчелотти/Автор неизвестен
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался об "Эль Класико" после ухода Рамоса, Месси и Роналду.
"Обе команды меняются, но нас в любом случае ждет отличная игра. Физически мы становимся лучше.
Мы еще не знаем, каких высот могут достичь такие игроки, как Ансу Фати или Винисиус, но мы точно знаем, что "Класико" всегда будет очень большим матчем.
У меня те же ощущения, что и в моменты, когда Криштиану и Месси были на поле. Это особенный матч. Теперь в командах другие игроки, но я считаю молодежь в "Барселоне" просто выдающейся.
"Класико" будет существовать и без Месси, Криштиану и Рамоса, а в будущем – и без тех, кто сыграет в воскресенье", – сказал Анчелотти.
Игра между "Барселоной" и "Реалом" состоится уже сегодня, 24 октября. Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.
Также не пропустите: Роналду защитил Сульшера от критики. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Бензема высказался о возможном получении "Золотого мяча"
-
Лапорта сказал, что Месси ушел раньше запланированного
-
"Лион" близок к подписанию Азмуна
-
Сульшер прокомментировал плохую форму "Манчестер Юнайтед"
-
Анчелотти высказался об "Эль Класико" без Роналду, Месси и Рамоса
-
1
Роналду защитил Сульшера от критики
-
Мюллер высказался об отказе Киммиха вакцинацинироваться
-
Пиоли прокомментировал победу "Милана" над "Болоньей"
-
ЦСКА забил юбилейный гол в РПЛ
-
"Челси" не станет выкупать Сауля
-
Агент Крооса рассказал об уходе игрока из "Баварии"
-
Главные новости дня: 23 октября
-
У "Барселоны" возникли сложности с покупкой Ольмо
-
1
Лапорта высказался об уходе Месси из "Барселоны"
-
Без Роналду. Каррагер составил объединенную команду игроков "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед"
-
"Атлетик" обыграл "Вильярреал" и приблизился к зоне еврокубков
-
"Милан" одержал феерическую победу над "Болоньей"
-
Бразилец из "Зенита" хочет играть за сборную России
-
Ибрагимович забил гол в собственные ворота в матче Серии А
-
Это’О рассказал, как он организовал переход Кокорина в "Анжи"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14