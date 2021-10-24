Анчелотти высказался об "Эль Класико" без Роналду, Месси и Рамоса

Фото: инстаграм Анчелотти/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался об "Эль Класико" после ухода Рамоса, Месси и Роналду.

"Обе команды меняются, но нас в любом случае ждет отличная игра. Физически мы становимся лучше.

Мы еще не знаем, каких высот могут достичь такие игроки, как Ансу Фати или Винисиус, но мы точно знаем, что "Класико" всегда будет очень большим матчем.

У меня те же ощущения, что и в моменты, когда Криштиану и Месси были на поле. Это особенный матч. Теперь в командах другие игроки, но я считаю молодежь в "Барселоне" просто выдающейся.

"Класико" будет существовать и без Месси, Криштиану и Рамоса, а в будущем – и без тех, кто сыграет в воскресенье", – сказал Анчелотти.

Игра между "Барселоной" и "Реалом" состоится уже сегодня, 24 октября. Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.

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