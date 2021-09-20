Анчелотти высказался об идее проведения ЧМ каждые 2 года

Фото: твиттер Карло Анчелотти/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мнением об идее проводить чемпионаты мира каждые два года.

"Чемпионаты мира каждые два года? Давайте проводить их каждый год, раз уж мы говорим об этом. У нас есть большие проблемы с плотным графиком матчей. На футболистов выпадает очень серьезная нагрузка", - приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, что идею о проведении чемпионатов мира каждые два года выдвигает ФИФА. Против данной инициативы выступают многие футболисты, тренеры и официальные лица.

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