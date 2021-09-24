Анчелотти высказался об игровом времени Лунина

Фото: инстаграм Лунина/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти на пресс-конференции перед матчем с "Вильярреалом" в Ла Лиге высказался об игровом времени украинского голкипера команды Андрея Лунина.

"Лунин очень сильный молодой человек. У него много хороших качеств.

Наша идея состоит в том, чтобы дать ему минуты и скоро он сыграет", - сказал итальянский специалист.

Напомним, что Лунин перешел в "Реал" в 2018 году из "Зари", после чего побывал в арендах в "Леганесе", "Вальядолиде" и "Овьедо".

Также не пропустите: Рональда Кумана дисквалифицировали на два матча Ла Лиги. | http://soccernews.ru