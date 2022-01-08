Анчелотти высказался об игровых проблемах "Реала"

Фото: инстаграм Анчелотти/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мнением об игровых проблемах королевского клуба.

"После "Кадиса" и "Хетафе" очевидно, что игра в атаке против сильно закрытых команд должна быть улучшена.

Мы должны делать больше вертикальных передач и больше двигаться без мяча. Мы думаем об этом и работаем над этим аспектом с помощью видео, но на данный момент у нас мало времени между матчами, чтобы опробовать все нужные манёвры", - сказал итальянский специалист.

Ближайший матч "Реал" сыграет на своем поле против "Валенсии" 8 января. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).

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