Анчелотти высказался об интересе "Ювентуса"

Наставник "Наполи" Карло Анчелотти отреагировал на слухи об интересе со стороны "Ювентуса".

"Меня все устраивает в "Наполи". Мое соглашение действует до 2021 года и намерен его отработать", - приводит слова Анчелотти Goal.com.

Ранее стало известно, что тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри покинет клуб по завершении сезона.

Напомним, что в этом сезоне "Ювентус" выиграл чемпионат, а "Наполи" обеспечил себе второе место.

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