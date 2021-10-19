Анчелотти высказался об очередной травме Азара
Фото: инстаграм Эдена Азара/Автор неизвестен
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мнением об очередной травме бельгийского нападающего Эдена Азара.
"Азар устал от травм. Сейчас у него перегружены мышцы. Эден расстроен больше всех. Думаю, он сможет сыграть с "Барселоной" или "Осасуной", – приводит слова Анчелотти Marca.
В нынешнем сезоне 30-летний Азар провел за "Реал" восемь матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: Анчелотти высказался о ситуации с Луниным в "Реале". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Манчестер Сити" назвал "Барселоне" цену на Стерлинга
-
Волевая победа "Барселоны", лидерство "Реала Сосьедад": результаты 9-го тура чемпионата Испании
-
Феерия "Ливерпуля", провал "Ман Юнайтед", успех "Сити": результаты 8-го тура АПЛ
-
"Арсенал" на 95-й минуте спасся от поражения в дерби
-
Тарасов завершил игровую карьеру
Лента новостей
-
Главные новости дня: 18 октября
-
Анчелотти высказался об очередной травме Азара
-
Бартомеу рассказал, как "Барселона" могла купить Мбаппе
-
"Манчестер Сити" назвал "Барселоне" цену на Стерлинга
-
Моуринью вступил в конфликт с фанатами "Ювентуса"
-
Волевая победа "Барселоны", лидерство "Реала Сосьедад": результаты 9-го тура чемпионата Испании
-
Камбэк "Милана", победы "Ювентуса" и "Наполи", неудача "Интера": результаты 8-го тура Серии А
-
Феерия "Ливерпуля", провал "Ман Юнайтед", успех "Сити": результаты 8-го тура АПЛ
-
"Эспаньол" обыграл "Кадис" в матче Ла Лиги
-
"Арсенал" на 95-й минуте спасся от поражения в дерби
-
"Фиорентина" Кокорина проиграла "Венеции"
-
Агент Головина назвал сроки возвращения хавбека в строй
-
"Бетис" в концовке вырвал победу над "Алавесом"
-
1
Почеттино ярко высказался об игре Месси за ПСЖ
-
Киевское "Динамо" огласило заявку на матч с "Барселоной"
-
Сульшер устроил разнос игрокам "Манчестер Юнайтед" после поражения от "Лестера"
-
"Милан" нашел замену Кессье в Лиге 1
-
Феерия "Шахтера", крупная победа "Динамо", позор "Зари": результаты 11-го тура чемпионата Украины
-
Модрич назвал своего фаворита в борьбе за "Золотой мяч"
-
Жена Фонсеки рассказала о несостоявшемся назначении тренера в "Тоттенхэм"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14