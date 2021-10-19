Анчелотти высказался об очередной травме Азара

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Анчелотти высказался об очередной травме Азара

Фото: инстаграм Эдена Азара/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мнением об очередной травме бельгийского нападающего Эдена Азара.

"Азар устал от травм. Сейчас у него перегружены мышцы. Эден расстроен больше всех. Думаю, он сможет сыграть с "Барселоной" или "Осасуной", – приводит слова Анчелотти Marca.

В нынешнем сезоне 30-летний Азар провел за "Реал" восемь матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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