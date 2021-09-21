Анчелотти высказался об уходе Рамоса и Месси из Ла Лиги

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Анчелотти высказался об уходе Рамоса и Месси из Ла ЛигиФото: инстаграм Анчелотти/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мнением об уходе из Ла Лиги нападающего Лионеля Месси и защитника Серхио Рамоса, а также высоко оценил форварда команды Винисиуса Жуинора.

"Ла Лига потеряла отличных игроков летом, но есть другие, которые сейчас проявляют себя. Например, наш Винисиус.

Мы все очень воодушевлены и хорошо начали сезон", – сказал итальянский специалист для Rai Radio.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Винисиус сыграл в пяти матчах, в которых забил пять голов и отдал одну голевую передачу.

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