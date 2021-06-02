Анчелотти высказался после возвращения в "Реал"

Теги реал мадридкарло анчелотти

Анчелотти высказался после возвращения в "Реал"Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Карло Анчелотти дал первую пресс-конференцию после возвращения на пост главного тренера "Реала".

"Я очень рад быть здесь, чувствую, что это мой дом. Я приложу все силы, чтобы сделать то, что нам удалось в прошлом. 

У меня остались очень хорошие воспоминания о прошлом этапе в "Реале". Думаю, что мы сможем повторить что-то хорошее из того времени. 

Я понимаю, что значит тренировать "Реал", я делаю это с большим удовольствием и радостью. Я буду стараться изо всех сил.

Я приступаю к делу с максимальной энергией и ответственностью. Тренировать "Реал" – это прекрасно, это лучший клуб в мире. Нормально, что здесь ответственность выше, чем в других клубах. Я принимаю это.

Зрелищный, интенсивный футбол – традиционный для "Реала". За последние годы футбол изменился, он стал более агрессивным и организованным. Но в "Реале" все по-прежнему: атакующий и зрелищный футбол заложен в истории этого клуба, фанаты требуют этого", – сказал итальянский специалист.

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