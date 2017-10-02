Анчелотти: "Я буду отдыхать следующие десять месяцев"
Бывший наставник "Баварии" Карло Анчелотти рассказал о дальнейшей своей карьере.
"Я буду отдыхать следующие 10 месяцев, так что никакой тренерской деятельности на это время" - приводит слова Анчелотти Football Italia.
Отметим, что Анчелотти проигнорировал вопрос об осложнении отношение с футболистами "Баварии".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|7
|19
|2
|Бавария Мюнхен
|7
|14
|3
|Хоффенхайм
|7
|14
|4
|Ганновер 96
|7
|12
|5
|Аугсбург
|7
|11
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|7
|11
|7
|РБ Лейпциг
|6
|10
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|7
|10
|9
|Шальке
|7
|10
|10
|Герта
|7
|9
|11
|Байер Леверкузен
|7
|8
|12
|Вольфсбург
|7
|7
|13
|Майнц 05
|7
|7
|14
|Штутгарт
|7
|7
|15
|Фрайбург
|7
|7
|16
|Гамбург
|7
|7
|17
|Вердер Бремен
|7
|4
|18
|Кельн
|6
|1