Анчелотти: "Я буду отдыхать следующие десять месяцев"

Бывший наставник "Баварии" Карло Анчелотти рассказал о дальнейшей своей карьере.

"Я буду отдыхать следующие 10 месяцев, так что никакой тренерской деятельности на это время" - приводит слова Анчелотти Football Italia.

Отметим, что Анчелотти проигнорировал вопрос об осложнении отношение с футболистами "Баварии".

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