Анчелотти: "Я не подам в отставку"
Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти после победного матча 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Генком" (4:0) заявил, что не собирается покидать команду. Об этом пишет Football Italia.
Ранее сообщалось, что президент неаполитанского клуба Аурелио де Лаурентис намерен уволит 60-летнего специалиста из-за неудовлетворительных результатов в Серии А.
"Я не подам в отставку. Останусь ли я? Завтра я встречусь с президентом, и мы увидим, что будет дальше", - сказал тренер.
В СМИ также появлялась информация, что пост главного тренера "Наполи" займет бывший наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо.
По итогам матча с "Генком" "Наполи" пробился в плей-офф Лиги Чемпионов.
Не пропустите: "Наполи" разгромил "Генк" и прошел в плей-офф Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru
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