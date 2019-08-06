Анчелотти: "Я не заставлял никого покупать Хамеса и Лосано, я угрожал им!"
Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти рассказал, что думает о новых трансферах команды в летнее трансферное окно.
"Меня немного беспокоит то, что до закрытия трансферного окна еще месяц.
Я не заставлял никого покупать Хамеса и Лосано, я угрожал им! Шучу, конечно, но мы рассматриваем разные возможности. Я обсуждал и трансфер Пепе, но сделку невозможно закрыть.
Мы хотим укрепить команду, и так как трансферный рынок еще не закрыт, все еще впереди" - сказал Анчелотти.
Напомним, 8 и 11 августа "Наполи" сыграет с "Барселоной" в рамках клубных товарищеских матчей.
Не пропустите: Анчелотти заявил, что не расстроен срывом трансфера в клуб Николя Пепе | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17