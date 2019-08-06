Анчелотти: "Я не заставлял никого покупать Хамеса и Лосано, я угрожал им!"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти рассказал, что думает о новых трансферах команды в летнее трансферное окно.

"Меня немного беспокоит то, что до закрытия трансферного окна еще месяц.

Я не заставлял никого покупать Хамеса и Лосано, я угрожал им! Шучу, конечно, но мы рассматриваем разные возможности. Я обсуждал и трансфер Пепе, но сделку невозможно закрыть.

Мы хотим укрепить команду, и так как трансферный рынок еще не закрыт, все еще впереди" - сказал Анчелотти.

Напомним, 8 и 11 августа "Наполи" сыграет с "Барселоной" в рамках клубных товарищеских матчей.

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