Анчелотти: "Я уже определился с заменой Бензема, но вам не скажу"
Фото твиттер "Реала"
Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти отказался отвечать на вопрос, кто выйдет на поле в матче с "Барселоной" вместо травмированного Карима Бензема.
"Я уже определился с заменой для него, но вам не скажу. Думаю, нам по силам выиграть Эль Класико и без Карима. Безусловно, он важная часть команды, и обычно справляется со своими обязанностями, но теперь мы должны взять их на себя и найти другие варианты в атаке.
Одна из опций - выход Бэйла. У нас также есть Мариано, Йович, Родриго, как-то я выпускал Иско в центре атаки. Буду выбирать состав, который, как мне кажется, лучше всего подходит для конкретного матча", - приводит слова Анчелотти Marca.
Эль Класико состоится в воскресенье, 20 марта, в 23:00 по московскому времени на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.
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