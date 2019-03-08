Анчелотти ярко прокомментировал вылет ПСЖ из Лиги Чемпионов
Наставник "Наполи" Карло Анчелотти ярко прокомментировал вылет ПСЖ из Лиги Чемпионов.
Напомним, что парижане в гостях победили "Манчестер Юнайтед" со счётом 2:0, но дома умудрились проиграть 1:3.
"Это было невероятно. Если бы я находился на месте тренера ПСЖ, не знаю даже, как бы поступил. Возможно, нашёл бы ближайший мост и спрыгнул с него", - цитирует Анчелотти Football Italia.
Стоит отметить, что 59-летний специалист возглавлял ПСЖ с декабря 2011-го по июнь 2013-го года. Под его руководством французский гранд один раз играл в плей-офф Лиги Чемпионов. В сезоне 2012/2013 парижане дошли до 1/4 финала, где из-за правила выездного гола уступили "Барселоне".
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