Анчелотти ярко высказался о Бэйле

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Анчелотти ярко высказался о Бэйле

Фото: инстаграм Гарета Бэйла/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мнением о валлийском нападающем королевского клуба Гарете Бэйле.

"Со стороны Бэйла никогда не было проявления неуважение к одноклубникам. Он является профессионалом и хорошо проявляет себя на тренировках. Он должен закончить карьеру в "Реале" таким образом, каким заслуживает, так как он помогал клубу выигрывать Лигу Чемпионов. Хороший конец в "Реале" пойдет на пользу его карьере", – приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, что контракт футболиста с "Реалом" истекает летом 2022 года и, скорее всего, продлен не будет.

В нынешнем сезоне 32-летний Бэйл провел за "Реал" четыре матча и забил один гол.

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