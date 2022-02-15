Анчелотти ярко высказался о Бэйле
Фото: инстаграм Гарета Бэйла/Автор неизвестен
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мнением о валлийском нападающем королевского клуба Гарете Бэйле.
"Со стороны Бэйла никогда не было проявления неуважение к одноклубникам. Он является профессионалом и хорошо проявляет себя на тренировках. Он должен закончить карьеру в "Реале" таким образом, каким заслуживает, так как он помогал клубу выигрывать Лигу Чемпионов. Хороший конец в "Реале" пойдет на пользу его карьере", – приводит слова Анчелотти Marca.
Напомним, что контракт футболиста с "Реалом" истекает летом 2022 года и, скорее всего, продлен не будет.
В нынешнем сезоне 32-летний Бэйл провел за "Реал" четыре матча и забил один гол.
Не пропустите: Хакими высказался о будущем Мбаппе. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Де Дзерби может покинуть "Шахтер"
-
Пирло возглавит худший клуб Серии А
-
Анчелотти ярко высказался о Бэйле
-
Пепе грозит дисквалификация на два года
-
ПСЖ не заинтересован в Роналду
-
Бензема ярко высказался о Месси, Неймаре и Мбаппе
-
1
Почеттино назвал лучшего футболиста в мире
-
Бензема высказался о возможном возвращении в "Лион"
-
Президент киевского "Динамо" отреагировал на слухи о своем отъезде из Украины
-
Расписание матчей 1/16 финала Лиги Европы
-
"Рубин" уничтожил "Крылья Советов" в товарищеском матче (видеообзор)
-
Эриксен ярко дебютировал за "Брентфорд", сделав голевую передачу (видео)
-
Бензема ярко высказался о предстоящем матче с ПСЖ
-
Расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
-
Шевченко мило поздравил жену с Днем Святого Валентина (фото)
-
1
"Арсенал" хочет переманить таланта "Челси"
-
"Ференцварош" Черчесова подписал бразильца
-
Месси не жалеет о переходе в ПСЖ
-
Иньеста высказался о профессии по окончании карьеры
-
Слуцкий рассказал о травме Хвичи
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14