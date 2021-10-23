Анчелотти ярко высказался о предстоящем "Эль-Класико"

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего матча 10-го тура чемпионата Испании с "Барселоной".

"Волнение перед таким матчем - это нормально, страх - иногда тоже. Это хорошие эмоции. Также игрокам нужна уверенность. Я считаю, что у нас сильная команда, а игроки готовы не только технически и физически, но и психологически. Думаю, что для меня пришла пора выиграть на "Камп Ноу". Впрочем, в этом матче разыгрываются всего три очка. Чтобы выиграть чемпионат нужно биться за победу в каждом матче, а не только в поединках с "Барселоной", - приводит слова Анчелотти ESPN.

Матч "Барселона" - "Реал" состоится завтра, 24 октября. Начало встречи - в 17:15 мск.

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