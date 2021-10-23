Анчелотти ярко высказался о предстоящем "Эль-Класико"

Теги реал мадридбарселонакарло анчелотти

Анчелотти ярко высказался о предстоящем "Эль-Класико"

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего матча 10-го тура чемпионата Испании с "Барселоной".

"Волнение перед таким матчем - это нормально, страх - иногда тоже. Это хорошие эмоции. Также игрокам нужна уверенность. Я считаю, что у нас сильная команда, а игроки готовы не только технически и физически, но и психологически. Думаю, что для меня пришла пора выиграть на "Камп Ноу". Впрочем, в этом матче разыгрываются всего три очка. Чтобы выиграть чемпионат нужно биться за победу в каждом матче, а не только в поединках с "Барселоной", - приводит слова Анчелотти ESPN.

Матч "Барселона" - "Реал" состоится завтра, 24 октября. Начало встречи - в 17:15 мск.

Не пропустите: Лапорта сделал заявление о будущем Кумана в "Барселоне". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Бразилец из "Зенита" хочет играть за сборную России

Бразилец из "Зенита" хочет играть за сборную России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов