Анчелотти ярко высказался о предстоящем "Эль-Класико"
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего матча 10-го тура чемпионата Испании с "Барселоной".
"Волнение перед таким матчем - это нормально, страх - иногда тоже. Это хорошие эмоции. Также игрокам нужна уверенность. Я считаю, что у нас сильная команда, а игроки готовы не только технически и физически, но и психологически. Думаю, что для меня пришла пора выиграть на "Камп Ноу". Впрочем, в этом матче разыгрываются всего три очка. Чтобы выиграть чемпионат нужно биться за победу в каждом матче, а не только в поединках с "Барселоной", - приводит слова Анчелотти ESPN.
Матч "Барселона" - "Реал" состоится завтра, 24 октября. Начало встречи - в 17:15 мск.
Не пропустите: Лапорта сделал заявление о будущем Кумана в "Барселоне". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Бразилец из "Зенита" хочет играть за сборную России
-
Ибрагимович забил гол в собственные ворота в матче Серии А
-
Это’О рассказал, как он организовал переход Кокорина в "Анжи"
-
Вратарь "Крыльев" Ломаев высказался о возможном переходе в "Спартак"
-
Это’О назвал своего фаворита в борьбе за "Золотой мяч"
-
Анчелотти ярко высказался о предстоящем "Эль-Класико"
-
"Порту" уверенно победил в Примейре и вышел на первое место
-
Икарди выложил очередное романтичное фото с Вандой
-
"Манчестер Сити" разгромил "Бернли" и вышел на 2-е место в АПЛ
-
Победы "Оренбурга" и "Торпедо", очередной провал "Спартака-2": результаты 19-го тура ФНЛ
-
ЦСКА в концовке вырвал победу у "Крыльев Советов"
-
"Реал" огласил заявку на матч с "Барселоной"
-
"Барселона" готова взять в долг 1,5 миллиарда евро ради нового проекта
-
"Аталанта" определилась с ценой на Миранчука
-
Кокорин восстановился после травмы
-
"Челси" стал автором уникального достижения в АПЛ
-
"Бавария" установила новый рекорд Бундеслиги
-
Кержаков жёстко высказался после поражения от "Краснодара"
-
Дубль Хоселу принёс "Алавесу" победу над "Кадисом"
-
"Уотфорд" в матче с 7 голами разобрался с "Эвертоном" и другие результаты 9-го тура АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14