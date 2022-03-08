Анчелотти ярко высказался о предстоящем матче с ПСЖ
Фото: сайт "Реала"/Автор неизвестен
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мнением о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Пари Сен-Жермен".
"В первом матче был лучший ПСЖ, но завтра будет лучший "Реал". В первой игре мы не смогли сыграть так, как задумали, так как нам мешал прессинг соперника. Нам не удавалось создавать моменты.
Теперь у нас есть план, как остановить Мбаппе, Неймара, Месси и других игроков ПСЖ. Мы должны играть интенсивно на протяжении всего матча. Нам необходимо сыграть умно и не сходить с ума", - приводит слова Анчелотти Marca.
Не пропустите: УЕФА назначил арбитров на матч "Реал" - ПСЖ. http://soccernews.ru
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