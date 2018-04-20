Анчелотти является одним из фаворитов на замену Венгеру

Теги арсенал лондонкарло анчелотти

Анчелотти является одним из фаворитов на замену Венгеру

Еще один известный специалист попал на радары "Арсенала".

Как сообщает Le Parisien, "канониров" может возглавить экс-тренер "Баварии" Карло Анчелотти, который в настоящее время остается без клуба.

Напомним, что сегодня Арсен Венгер объявил о том, что покинет "Арсенал" по окончанию сезона.

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