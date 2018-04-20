Анчелотти является одним из фаворитов на замену Венгеру

Еще один известный специалист попал на радары "Арсенала".

Как сообщает Le Parisien, "канониров" может возглавить экс-тренер "Баварии" Карло Анчелотти, который в настоящее время остается без клуба.

Напомним, что сегодня Арсен Венгер объявил о том, что покинет "Арсенал" по окончанию сезона.

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