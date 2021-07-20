Анчелотти заблокировал уход Винисиуса в "Манчестер Юнайтед"

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Переход вингера мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора в "Манчестер Юнайтед", скорее всего, не состоится.

По информации AS, главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти заблокировал уход бразильца.

Итальянский наставник считает, что 21-летний футболист сможет стать одним из лидеров команды в новом сезоне.

Ранее сообщалось, что "Реал" готов продать Винисиуса за 80 миллионов евро, а "МЮ" предпочитает арендовать игрока.

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