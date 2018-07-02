Анчелотти заинтересован в подписании двух ведущих игроков "Баварии"

Новоиспеченный главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти заинтересован в подписании двух ведущих игроков мюнхенской "Баварии".

Так, по сведениям AS, неаполитанцы с подачи своего наставника намерены включиться в борьбу за защитника немецкого гранда Джерома Боатенга, который ранее выразил желание сменить команду, и его полузащитника Артуро Видаля.

Напомним, Кавани может вернуться в "Наполи". | soccernews.ru