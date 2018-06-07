Анчелотти заинтересован в подписании игрока "Барселоны"

Теги карло анчелоттинаполибарселонаяспер силлессен

Анчелотти заинтересован в подписании игрока "Барселоны"Новоиспеченный главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти заинтересован в подписании голкипера каталонской "Барселоны" Яспера Силлессена.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, 29-летний вратарь "сине-гранатовых" стал приоритетной целью неаполитанцев на роль "первого номера".

В завершившемся сезоне Силлессен пропустил 3 мяча в 11 матчах за "Барселону".

Напомним, "Наполи" готовит предложение по защитнику "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Преследуя свои цели: Англия и Коста-Рика сыграют поединок в Лидсе

Преследуя свои цели: Англия и Коста-Рика сыграют поединок в Лидсе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов