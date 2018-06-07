Анчелотти заинтересован в подписании игрока "Барселоны"

Новоиспеченный главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти заинтересован в подписании голкипера каталонской "Барселоны" Яспера Силлессена.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, 29-летний вратарь "сине-гранатовых" стал приоритетной целью неаполитанцев на роль "первого номера".

В завершившемся сезоне Силлессен пропустил 3 мяча в 11 матчах за "Барселону".

Напомним, "Наполи" готовит предложение по защитнику "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru