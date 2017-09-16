Анчелотти заинтересован в подписании ключевого хавбека "Наполи"

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти заинтересован в подписании ключевого хавбека итальянского "Наполи" Марека Хамшика.

Как информирует FootMercato, наставник чемпиона Германии хотел бы видеть 30-летнего хавбека "партенопейцев" в своей команде. Учитывая желание своего тренера, вполне возможно, что "Бавария" уже следующим летом может предпринять попытки подписать словака.

В текущем сезоне Хамшик сделал 1 результативную передачу в 6 матчах за "Наполи".

Напомним, Анчелотти анонсировал возвращение "Баварии" на вершину турнирной таблицы Бундеслиги. | soccernews.ru