Анчелотти заинтересован в подписании защитника "Барселоны"

Теги наполиалейш видалькарло анчелоттибарселона

Анчелотти заинтересован в подписании защитника "Барселоны"Новоиспеченный главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти заинтересован в подписании защитника каталонской "Барселоны" Алейша Видаля.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, неаполитанцы, учитывая желание своего наставника, будут претендовать на 28-летнего бека, с которым "сине-гранатовые" намерены расстаться этим летом.

В завершившемся сезоне Видаль забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи в 25 матчах за "Барселону".

Напомним, "Наполи" не идет на уступки "Манчестер Сити" по трансферу Жоржиньо. | soccernews.ru

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