Анчелотти заинтересован в приобретении Бензема

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти заинтересован в подписании форварда мадридского "Реала" Карима Бензема.

Как информирует испанская пресса, наставник чемпиона Германии намерен воспользоваться тем, что королевский клуб может выставить 29-летнего нападающего на трансфер ввиду вероятного подписания Килиана Мбаппе из "Монако".

В завершившемся сезоне Бензема забил 19 мячей и сделал 9 результативных передач в 48 матчах за "Реал".

Напомним, "Бавария" анонсировала расставание с Рибери. | soccernews.ru