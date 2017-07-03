Анчелотти заинтересован в приобретении Бензема

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Анчелотти заинтересован в приобретении БенземаГлавный тренер мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти заинтересован в подписании форварда мадридского "Реала" Карима Бензема.

Как информирует испанская пресса, наставник чемпиона Германии намерен воспользоваться тем, что королевский клуб может выставить 29-летнего нападающего на трансфер ввиду вероятного подписания Килиана Мбаппе из "Монако".

В завершившемся сезоне Бензема забил 19 мячей и сделал 9 результативных передач в 48 матчах за "Реал".

Напомним, "Бавария" анонсировала расставание с Рибери. | soccernews.ru

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