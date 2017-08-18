Анчелотти запретили курить на базе "Баварии"

Новый спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич запретил главному тренеру мюнхенской команды Карло Анчелотти курить на базе клуба.

"Я попросил Анчелотти не курить в клубе. Конечно, он согласился с этим. Карло - настоящий профессионал" - цитирует Салихамиджича Daily Mail.

Итальянский специалист также прокомментировал запрет на курение.

"Это хорошо для моего здоровья, моя жена в восторге" - сказал Анчелотти.

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