Анчелотти запросил у "Наполи" трансфер бывшего форварда "Реала"

Теги наполилионмариано диаскарло анчелотти

Анчелотти запросил у "Наполи" трансфер бывшего форварда "Реала"Новоиспеченный главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти заинтересован в подписании форварда "Лиона" Мариано Диаса.

По сведениям TuttoNapoli, наставник неаполитанцев уже запросил у руководства своего клуба подписать 24-летнего нападающего "ткачей", с которым вместе он работал в мадридском "Реале".

В прошлом сезоне Диас забил 21 мяч и сделал 7 результативных передач в 45 матчах за "Лион".

Напомним, "Наполи" подготовил предложение по ведущему игроку "Реала". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 19 июля

Главные новости дня: 19 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов