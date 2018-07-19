Анчелотти запросил у "Наполи" трансфер бывшего форварда "Реала"

Новоиспеченный главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти заинтересован в подписании форварда "Лиона" Мариано Диаса.

По сведениям TuttoNapoli, наставник неаполитанцев уже запросил у руководства своего клуба подписать 24-летнего нападающего "ткачей", с которым вместе он работал в мадридском "Реале".

В прошлом сезоне Диас забил 21 мяч и сделал 7 результативных передач в 45 матчах за "Лион".

Напомним, "Наполи" подготовил предложение по ведущему игроку "Реала". | soccernews.ru