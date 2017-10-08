Анчелотти: "Засомневался в правильности своего подхода к тренерской деятельности"

Теги бавария мюнхенкарло анчелоттиреал мадрид

Анчелотти: "Засомневался в правильности своего подхода к тренерской деятельности"Известный итальянский тренер Карло Анчелотти пошутил о своем увольнении из мадридского "Реала" и мюнхенской "Баварии".

"Я не знаю, правильный ли я использую подход к работе. Когда я покидал Мадрид, меня укоряли в том, что я был слишком близок с игроками, тогда как из "Баварии" меня уволили потому, что, как мне сказали, я установил плохой контакт с игроками", - цитирует 58-летнего специалиста Football Italy.

Напомним, Пирло высказался об увольнении Анчелотти из "Баварии". | soccernews.ru

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