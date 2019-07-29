Анчелотти заявил, что не расстроен срывом трансфера в клуб Николя Пепе

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти высказался о срыве трансфера хавбека "Лилля" Николя Пепе. Об этом сообщает Football Italia.

"Я не говорю об игроках других клубов. Однако могу точно сказать, что не расстроен. Трансферное окно будет открыто еще достаточно долго. У нас есть отличные футболисты, которые сейчас в отпуске, также мы ищем новых игроков. Мы обязательно приобретем еще кото-нибудь", - сказал тренер.

Ранее сообщалось, что на Пепе претендуют также "Ливерпуль", "Интер" и "Арсенал".

В минувшем сезоне 24-летний игрок участвовал в 41 матче, отметившись 23 голами. Его трансферная стоимость - 65 миллионов евро.

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