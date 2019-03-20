Анчелотти: "Зидан и "Реал" - идеальный союз"

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Анчелотти: "Зидан и "Реал" - идеальный союз"

Экс-тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал, что думает о возвращении Зинедина Зидана на пост главного тренера мадридского клуба. Об этом сообщает AS. 

"Зидан и "Реал" - идеальный союз. Они созданы друг для друга, именно поэтому у них все получается. Он знает, что делать. Не вижу никакой опасности для него. Вернуться сейчас было хорошей идеей, у него есть достаточно времени для подготовки к следующему сезону", - сказал Анчелотти. 

"Реал" занимает 3 место в турнирной таблице Ла Лиге, набрав 53 очка.

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