Анчелотти: "Зидан изменил мои футбольные взгляды"
Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти рассказал, как на него повлияла совместная работа с Зинедином Зиданом.
Напомним, что француз, будучи футболистом, играл под руководством итальянского тренера в "Ювентусе".
"Зидан изменил мои футбольные взгляды. Благодаря ему я решился изменить систему игры. До него я был сосредоточен на схеме "4-4-2". Однако потом я должен был подстраиваться под Зидана, чтобы поставить его в лучшую позицию", - цитирует 60-летнего специалиста Sky Sports.
Примечательно, что пути Анчелотти и Зидана снова пересеклись в мадридском "Реале" - француз входил в тренерский штаб итальянца.
Не пропустите: Анчелотти сравнил АПЛ и Серию А. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
"Ростов" красиво поблагодарил врачей за борьбу с коронавирусом
-
Видаль прокомментировал слова Кьеллини о своём пристрастии к алкоголю
-
Игрок сборной Франции продал медаль победителя ЧМ-2018
-
Тренер "Боруссии" объяснил, почему Гётце мало играет
-
Озбилиз: "Ананидзе в составе "Барселоны" был бы одним из лучших футболистов Европы"
-
Анчелотти: "Зидан изменил мои футбольные взгляды"
-
"Интер" ответил ПСЖ на последнее предложение по Икарди
-
1
Соболев поделился впечатлениями от Москвы
-
Главные новости дня: 22 мая
-
Cadena Cope: "Барселона" договорилась о переходе с нападающим "Интера" Мартинесом
-
"Бавария" поборется с "МЮ" за Джейдона Санчо
-
Экс-президент "Локомотива" Наумов заявил, что Николича уволят к зиме
-
1
Анчелотти признался, что работать в Англии ему нравится больше
-
Виллиан готов остаться в "Челси" до конца сезона
-
"Герта" впервые за 17 лет крупно выиграла в двух матчах Бундеслиге подряд
-
Почеттино вспомнил забавный случай, связанный с Моуринью
-
Игуаин признался, что хочет завершить карьеру в "Ривер Плейт"
-
3
Сетьен считает, что "Барселона" с Месси выиграет Лигу Чемпионов в этом сезоне
-
"Герта" порвала "Унион" в берлинском дерби
-
Три игрока "Оренбурга" не смогли улететь в Россию из-за отсутствия документов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16