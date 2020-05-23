Анчелотти: "Зидан изменил мои футбольные взгляды"

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Анчелотти: "Зидан изменил мои футбольные взгляды"

Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти рассказал, как на него повлияла совместная работа с Зинедином Зиданом.

Напомним, что француз, будучи футболистом, играл под руководством итальянского тренера в "Ювентусе".

"Зидан изменил мои футбольные взгляды. Благодаря ему я решился изменить систему игры. До него я был сосредоточен на схеме "4-4-2". Однако потом я должен был подстраиваться под Зидана, чтобы поставить его в лучшую позицию", - цитирует 60-летнего специалиста Sky Sports.

Примечательно, что пути Анчелотти и Зидана снова пересеклись в мадридском "Реале" - француз входил в тренерский штаб итальянца.

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