Анчелотти зовёт в "Эвертон" двух игроков "Реала"

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Анчелотти зовёт в "Эвертон" двух игроков "Реала"

Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти рассчитывает усилить состав своей команды двумя игроками мадридского "Реала".

По информации Marca, в список трансферных целей итальянского специалиста входят полузащитник Хамес Родригес и вингер Гарет Бэйл.

Колумбиец и валлиец не входят в планы тренерского штаба "сливочных", поэтому клуб готов их продать ближайшим летом.

Напомним, что Анчелотти работал в "Реале" с 2013 по 2015 год и выиграл с командой Десиму.

Рыночная стоимость Хамеса и Бэйла оценивается одинаково - в 40 миллионов евро.

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