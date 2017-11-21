Андер Эррера: "Летом игроки "Барселоны" были в восторге от Вальверде, с ним команда будет преуспевать"

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Андер Эррера: "Летом игроки "Барселоны" были в восторге от Вальверде, с ним команда будет преуспевать"Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера высказался о работе своего бывшего наставника по "Атлетику" из Бильбао Эрнесто Вальверде в каталонской "Барселоне".

"Он заслужил уважение ведущих игроков "Барсы". У меня - хорошие отношения с Жорди Альбой, и у меня была возможность поговорить о нем во время предсезонной подготовки. Они были в восторге от нового тренера, и я думаю, что решение, принятое "Барсой" - очень хорошее. Я уверен, что "Барселона" будет преуспевать", - цитирует 28-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, Вальверде назвал проблемную позицию в "Барселоне", которая требует усиления уже в январе. | soccernews.ru

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