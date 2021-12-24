Андер Эррера не включил ПСЖ в список фаворитов ЛЧ
Фото: инстаграм Эрреры/Автор неизвестен
Испанский хавбек "Пари Сен-Жермен" Андер Эррера назвал главных претендентов на победу в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.
– Мы понимаем, что люди ожидают от нас максимальных результатов, но в Европе есть 8-10 команд с такими же шансами на победу. У них такие же талантливые составы, но в отдельных случаях эти команды работают вместе уже много лет, и их видение игры не меняется.
"Манчестер Сити", "Ливерпуль" или даже "Реал Мадрид", потому что Анчелотти свое дело знает. "Бавария", конечно. Нам же еще нужно создать команду.
– Есть ли сейчас фаворит в паре ПСЖ – "Реал"?
– Клуб, который выигрывал ЛЧ 13 раз, обязан быть небольшим фаворитом в противостоянии с клубом, который еще не делал этого ни разу. Мы не фавориты, в лучшем случае шансы равные. При этом "Реал" не в лучшем состоянии для победы в ЛЧ. Это о многом говорит, – сказал испанец.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13