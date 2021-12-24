Андер Эррера не включил ПСЖ в список фаворитов ЛЧ

1 Теги псжандер эррерареал мадридманчестер ситиливерпульбавария мюнхен

Андер Эррера не включил ПСЖ в список фаворитов ЛЧФото: инстаграм Эрреры/Автор неизвестен

Испанский хавбек "Пари Сен-Жермен" Андер Эррера назвал главных претендентов на победу в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.

– Мы понимаем, что люди ожидают от нас максимальных результатов, но в Европе есть 8-10 команд с такими же шансами на победу. У них такие же талантливые составы, но в отдельных случаях эти команды работают вместе уже много лет, и их видение игры не меняется.

"Манчестер Сити", "Ливерпуль" или даже "Реал Мадрид", потому что Анчелотти свое дело знает. "Бавария", конечно. Нам же еще нужно создать команду.

– Есть ли сейчас фаворит в паре ПСЖ – "Реал"?

– Клуб, который выигрывал ЛЧ 13 раз, обязан быть небольшим фаворитом в противостоянии с клубом, который еще не делал этого ни разу. Мы не фавориты, в лучшем случае шансы равные. При этом "Реал" не в лучшем состоянии для победы в ЛЧ. Это о многом говорит, – сказал испанец.

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Комментарии

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