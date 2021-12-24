Андер Эррера поделился мнением о Месси

Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Испанский хавбек "Пари Сен-Жермен" Андер Эррера высказался о форме аргентинского форварда Лионеля Месси, который 1 гол в 11 матчах чемпионата Франции за парижан.

– Лучшая игра Месси – это вопрос его физических кондиций и сыгранности с партнерами по команде?

– Мы уже видели лучшую версию Лео – в домашнем матче против "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов.

Я думаю, что это в том числе и наша ответственность – тех, кто его окружает. Нам нужно создать все условия, чтобы извлечь из него максимальную пользу.

Обычно нам, большинству землян, приходится адаптироваться к новым условиям. Сейчас все наоборот, потому что мы говорим о лучшем футболисте в истории, – сказал Эррера.

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