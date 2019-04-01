Андер Эррера предварительно договорился с ПСЖ о контракте

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Андер Эррера предварительно договорился с ПСЖ о контракте

Игрок "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера предварительно договорился с ПСЖ о контракте, утверждает Daily Record.

По данным издания, испанец недоволен условиями соглашения, которые предложил английский клуб. Сообщается, что "МЮ" предложил ему зарплату 150 тысяч фунтов в неделю.

Эррера стал игроком "Манчестер Юнайтед" летом 2014 года из "Атлетика" за 36 миллионов евро. Контракт действует до лета 2019 года.

Трансферная стоимость - 28 миллионов евро. В нынешнем сезоне игрок участвовал в 28 матчах, отметившись 3 голами и 3 ассистами.

Не пропустите: Эррера озвучил "Манчестер Юнайтед" финансовые требования по новому контракту| http://soccernews.ru

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