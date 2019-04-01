Андер Эррера предварительно договорился с ПСЖ о контракте
Игрок "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера предварительно договорился с ПСЖ о контракте, утверждает Daily Record.
По данным издания, испанец недоволен условиями соглашения, которые предложил английский клуб. Сообщается, что "МЮ" предложил ему зарплату 150 тысяч фунтов в неделю.
Эррера стал игроком "Манчестер Юнайтед" летом 2014 года из "Атлетика" за 36 миллионов евро. Контракт действует до лета 2019 года.
Трансферная стоимость - 28 миллионов евро. В нынешнем сезоне игрок участвовал в 28 матчах, отметившись 3 голами и 3 ассистами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|29
|80
|2
|Лилль
|30
|60
|3
|Лион
|30
|56
|4
|Марсель
|30
|48
|5
|Сент-Этьен
|29
|46
|6
|Реймс
|29
|46
|7
|Ницца
|30
|44
|8
|Монпелье
|29
|42
|9
|Ренн
|29
|41
|10
|Страсбур
|29
|39
|11
|Анжер
|30
|37
|12
|Ним
|28
|37
|13
|Бордо
|30
|35
|14
|Тулуза
|30
|32
|15
|Нант
|29
|31
|16
|Монако
|30
|30
|17
|Амьен
|30
|30
|18
|ФК Кан
|30
|23
|19
|Генгам
|29
|22
|20
|Дижон
|30
|21