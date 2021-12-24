Андер Эррера прокомментировал адаптацию Месси во Франции

Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Испанский хавбек "Пари Сен-Жермен" Андер Эррера поделился мнением об адаптации аргентинского форварда Лионеля Месси во Франции.

– Так ли тяжело адаптироваться к новым условиям?

– В случае с такими футболистами, как Месси, их уровень сокращает время, необходимое для акклиматизации. Он будет играть одинаково и во Франции, и в Испании, и в Японии, и на Мадагаскаре. Его стиль основан на работе с мячом, на понимании игры, на поиске несбалансированности у соперника.

Я хочу развенчать миф о том, что существует огромная разница между чемпионатами. Хорошие футболисты везде играют хорошо, – сказал испанец.

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