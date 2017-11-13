Андер Эррера: "Восхищаюсь Вальверде"

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Андер Эррера: "Восхищаюсь Вальверде"Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера похвалил главного тренера каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде, с которым он работал в "Атлетике" из Бильбао.

"Я очень восхищаюсь Вальверде. Он демонстрирует, что можно быть отличным тренером, оставаясь при этом очень хорошим человеком", - приводит слова 28-летнего хавбека "красных дьяволов" The Sun.

Напомним, Вальверде готовит замену для Иньесты и Ракитича. | soccernews.ru

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