"Андерлехт" арендовал защитника "Челси"

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"Андерлехт" арендовал защитника "Челси"

"Андерлехт" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Челси" Мэтта Мязги.

25-летний футболист присоединился к бельгийскому клубу на правах аренды до конца сезона.

Американский центрбек выступает за "Челси" с января 2016 года, сыграл 2 матча.

Мязга ранее уже отправлялся в аренду в "Витесс", "Нант" и "Рединг".

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