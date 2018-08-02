"Андерлехт" готов продать "Локомотиву" форварда сборной Швеции

Теги локомотив москваньюкасл юнайтедандерлехтисаак телин

"Андерлехт" готов продать "Локомотиву" форварда сборной ШвецииБельгийский "Андерлехт" готов продать московскому "Локомотиву" своего форварда Исаака Телина, информирует HLN.

По сведениям источника, на 26-летнего нападающего также претендует "Ньюкасл". Ввиду того, что оба клуба сделали примерно равнозначные предложения по шведу, "пурпурно-белые" предложили своему игроку самому определиться с местом продолжения своей карьеры.

В прошлом сезоне Телин забил 19 мячей и сделал 5 результативных передач в 39 матчах за "Андерлехт".

Напомним, Крыховяк прокомментировал свой переход в "Локомотив". | soccernews.ru

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