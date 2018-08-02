"Андерлехт" готов продать "Локомотиву" форварда сборной Швеции

Бельгийский "Андерлехт" готов продать московскому "Локомотиву" своего форварда Исаака Телина, информирует HLN.

По сведениям источника, на 26-летнего нападающего также претендует "Ньюкасл". Ввиду того, что оба клуба сделали примерно равнозначные предложения по шведу, "пурпурно-белые" предложили своему игроку самому определиться с местом продолжения своей карьеры.

В прошлом сезоне Телин забил 19 мячей и сделал 5 результативных передач в 39 матчах за "Андерлехт".

Напомним, Крыховяк прокомментировал свой переход в "Локомотив". | soccernews.ru