"Андерлехт" хочет избавиться от Насри

"Андерлехт" рассматривает возможность расторжения контракта с полузащитником Самиром Насри, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, клуб может прекратить сотрудничество со скандальным французом из-за его отказа соблюдать правила команды во время пандемии коронавируса.

Напомним, что 32-летний хавбек улетел в Дубай и не выходит на связь.

Насри присоединился к "Андерлехту" прошлым летом и забил 2 гола в 8 матчах. Его контракт с бельгийцами истекает в конце июня.

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